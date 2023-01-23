『令和6年産 新潟産コシヒカリ 玄米 20kg 新米 精米可 ⑧【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 57分に出品され04月04日 01時 57分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|コシヒカリ
みかりん様 30kg
¥ 10373
☆ 令和6年 青森県産 まっしぐら 玄米〈30kg〉
¥ 10075
まぁー様専用
¥ 10842
【美味しい】福島県産コシヒカリ玄米 令和5年
¥ 9750
kaori.t様 精米 or玄米? 20Kg 10月
¥ 7410
ローズ様専用新米24キロ
¥ 10124
【新米】令和6年産 北海道米 ゆめぴりか 白米 20kg
¥ 10218
新米！オリジナルブレンド米20キロ57
¥ 8791
米 玄米22キロ 熊本県菊池産《新米》
¥ 10530
白米20kg ヒノヒカリ
¥ 9360
★極上★【R6年産新米】佐渡産コシヒカリ ー特別栽培米ー25kg
¥ 9425
米20キロ 新潟県産 みずほの輝き 白米 20k g 米 お米 米20k g
¥ 9594
新米ヒノヒカリ玄米30キロ 送料込み
¥ 9750
R5 宮崎県産ヒノヒカリ 送料込み
¥ 10140
農家直送 千葉県産新米コシヒカリ玄米30キロ
¥ 10904
令和6年 新米 千葉県産コシヒカリ 玄米25キロ 農家直送 減農薬
¥ 9750
令和5年度産 茨城県水戸市産コシヒカリ 玄米30kg 農家直送自家栽培米
¥ 10920
たんぽぽ様専用 新米【湧き水栽培】農薬不使用玄米 コシヒカリ 20㎏
¥ 10842
落札価格8424円
520 入札履歴
終了
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