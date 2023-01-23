『令和6年産 新潟産コシヒカリ 玄米 20kg 新米 精米可 ⑧【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 01時 57分に出品され04月04日 01時 57分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



新潟県産

6年産 コシヒカリ 新米

玄米 20kg



今年収穫し先日籾摺りを行い玄米にした出来たての新米コシヒカリです。

30kgの袋に入れて米保管用の保冷庫にて保管してあります。そこから20kg袋に分けて発送致します。

精米も無料で対応しますが20kgの玄米を精米しますので1割程減り約18kgになることをご理解ください。

精米希望の方は購入後メッセージにてご連絡下さい。ご連絡がない場合は玄米のまま発送致します。



『おすすめポイント』

お米は通常1.80㎜以上の網目を使用した米選機（米の大きさで選別）で選別した米が主食用米とされます。近年は品質を確保するため1.85又は1.90㎜の網目を使用するのが主流になってますがこちらは1.90㎜の網目を使用して選別してますので粒が大きく食感の良いお米になっています。



また、通常は米選機のみでの選別が多いのですがこちらは米選機で選別した後、色彩選別機という機械で今度は色で選別し、米選機で落とせなかった米以外の不純物や未熟米等を取り除いたお米なので品質も良く玄米で食べていただいても好評をいただいています。



東京、埼玉を中心に近畿地方、沖縄まで年間予約をいただいているお客様もいますが作付面積も増えてきたのでこちらでも出品させていただきます。



ご試食いただければ幸いです。



ご理解いただきご検討宜しくお願い致します。

コメントなしの即購入は大歓迎です。



新潟県

新米

コシヒカリ

新之助

こしいぶき

農家直送







種類···玄米



種類···新米



銘柄···コシヒカリ



量···20kg 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コシヒカリ