『TUMI ビジネスバッグ 黒 ナイロン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 12時 15分に出品され04月28日 12時 15分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在11件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 持ち手に使用感が見られますが、普段使いには問題無いと思います。



【ブランドの信頼性】

TUMIは高品質なビジネスバッグで知られ、耐久性と機能性を兼ね備えています。



【機能的なデザイン】

内部には仕切りがあり、書類やデバイスを整理しやすく、ビジネスシーンでの使用に最適です。



【スタイリッシュな外観】

シンプルで洗練されたデザインは、どんなビジネススタイルにもマッチします。



- ブランド: TUMI

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- 内部構造: 仕切り付き

- ストラップ: 取り外し可能

- サイズ: 約 40 x 30 x 10 cm





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ TUMI

ビジネスバッグ

黒

ナイロン