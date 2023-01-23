『アンドラブ フリル＆ビジューのLOVEトートバック【新品未使用タグ付き】【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 02時 00分に出品され03月25日 02時 00分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 到着したばかりの新作トートバックです。

フリルとビジューがフェミニンで

ネオプレーン素材でとても軽いです。

ハンドルは合成皮革。



縦24、横45、マチ13

ハンドル立ち上がり18、5センチ



色モーブピンク

実物は落ち着いたモーブピンクなので合わせやすいと思います。



期間限定の出品です。

お値下げはご容赦ください。

ラプチャーのタグ付けをしておりますが、こちらはラプチャーブランドではなく、アンドラブの商品になります。



ハンドルは折り畳んで梱包させて頂きますので、ご理解頂いた方のみのご購入をよろしくお願い致します。









#アンドラブ

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#ZARA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ アンドラブ フリル＆ビジューのLOVEトートバック【新品未使用タグ付き】