『Rotar ローター ダブルライダースジャケット ナイロンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 02時 55分に出品され03月11日 02時 55分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★商品名

Rotar ローター ダブルライダースジャケット ナイロンジャケット



【商品説明】

こだわった確かなクオリティーと、日本人の体形に合わせ熟慮された国内生産のオリジナルシルエットで多くの支持を受け、不動の地位を築いているROTAR定番のダブルライダース。

裏地はキルティング。ナイロン仕様のジャケットでレザーよりも軽く着こなせます♪





★カラー

表地 ダークネイビー×ネイビー

裏地 ボルドー





★サイズ M



着丈:70㎝

身幅:52㎝

袖丈:76㎝（襟元から）



平置き・素人採寸のため多少の誤差はご理解下さい。





★発送

防水して発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ローター

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Rotar ローター ダブルライダースジャケット ナイロンジャケット