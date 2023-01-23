『Nigel Cabourn ヘンリーネック シャツ ナイジェル レイルマン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 07時 29分に出品され03月08日 07時 29分に終了予定です。即決価格は9,165円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nigel Cabourn

SWEDISH HENLEY NECK SHIRT

サイズ:48（M）

実寸 :肩幅53、身幅55、後着丈77

色 :グレー（製品染）

素材 :コットン100%

定価 :28,600円



1940年代スウェーデン軍が運用したヴィンテージがベース。

顔料染めを施した 鹿の子生地を採用、吸水性と速乾性に特徴があります。

顔料染めによる表面の着古したかのような落ち感も魅力。

シルエットは、インナー・トップスどちらでも違和感のないようレギュラーなフィット感に。

ネック・袖の部分には別布により補強が施されます。



目立った傷や汚れはありませんが、製品染のため、ところどころ色落ちがあります。

あくまで中古品であることご了承の上、宜しくお願いします。



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Nigel

Cabourn

ヘンリーネック シャツ ナイジェル レイルマン