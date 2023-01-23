『サボテン 日の出丸古株【珍品】自社交配実生/一点物☆鈎赤刺大型サボテン☆現品/【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 03時 28分に出品され03月28日 03時 28分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 属名/サボテン科 フェロカクタス属

学名/Ferocactus latispinus

和名/日の出丸



6号 プラ黒鉢

全高約30㎝/最大幅約18㎝



※写真の現物をお送り致します。



サボテンレア赤刺品種の代表格、日の出丸になります。

自社実生苗約10年物になります。

今回出品の物も花芽付きでお届け致します♬

奇麗な紫色のお花を咲かせてくれます♬



奇麗な鈎状の赤刺が特徴的な品種になります！！

サボテンマニア様等必見の一品になります。

園芸店でも中々お目にかかれないレア品種の数量限定販売になります！！





※時間の経過とともに、形状や色等若干変化する事がございます。植物の性質ですので、何卒ご了承下さい。



※佐川急便にて発送いたします。



当店の「送料込み」出品商品は北海道・沖縄県及び離島(橋梁による陸続きの場合も含む）への発送は対応しておりません。



※植物のお届けになりますので、ご購入時にコメントや取引ナビにて「受け取り可能な時間帯」をご一報ください。

出来れば、お電話番号もお知らせ頂ければ幸いです。



何卒宜しくお願い致します。



品種名...その他サボテン 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>サボテン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし