『stussy 80s tシャツ TOMTOM柄 XL 黒タグ初期【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 13時 06分に出品され03月11日 13時 06分に終了予定です。即決価格は34,040円に設定されています。現在910件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 stussy 80s tシャツ TOMTOM柄 XL 黒タグ初期



●サイズ：XL

着丈74 ㎝

身幅60 ㎝



●素材：

綿 100%



made in USA



●状態：

この年代にしては状態は良いと思います。

古着、ヴィンテージということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



old stussyは着丈身幅が小さいサイズが多い中オーバーサイズで着ることができます。

年々old stussyの価格が高騰しておりますの

でお好きな方はこの機会にぜひ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ stussy

80s

tシャツ

TOMTOM柄 XL

黒タグ初期