『極美品 未使用品 Mila Schoen ミラショーンダレスバッグ ビジネス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 19時 12分に出品され03月11日 19時 12分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ミラショーン mila schonダレスバッグ

ビジネスバッグ 本革 チョコ ダークブラウン



[付属品]

•取扱い説明書

•ダイヤル錠前のセット方法

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【カラー】

チョコ ダークブラウン



【サイズ】

重さ：（約）1880g

サイズ：（約）

横幅45.0×高さ37.0×奥行き16.5cm

【仕様】

開閉：ダイヤル錠前

ポケット：ファスナー式×2、オープン式×2、ボタン式×2

ペンホルダー×2



【素材】

レザー(本革)

mila schon ミラショーン ビジネスバッグ ダレスバッグ ブリーフケース ブラック 黒 レザー 革 A4収納可



状態

新品未使用になりますが、中古品ですので擦れ小傷がある場合があります。ダイヤルロックはまだ保護シールがついております。



○購入先

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ミラショーン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品 未使用品 Mila

Schoen



ミラショーンダレスバッグ ビジネス