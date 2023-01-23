『supreme バックパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 21時 17分に出品され04月21日 21時 17分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10年？ぐらい前に大阪のsupremeで購入しました。

ほとんど使う事なく、眠っていました。

汚れ、破れなどは無く状態は良い方かと思います。

購入希望の方は、気になる事等ございましたらコメントお願い致します。



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ supreme

バックパック