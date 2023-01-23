『【美品✨】Y-3 ワイスリー プルオーバーパーカー ワンポイント同色ロゴ 黒 M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 08時 01分に出品され03月19日 08時 01分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK✨】





※大手リサイクルショップで鑑定済のものを購入しております。確実に正規品ですのでご安心してお買い求め下さい✨





Y-3 ワイスリー

プルオーバー パーカー チェストロゴ フーディ

Y-3 M CLASSIC CHEST LOGO HOODIE

ワンポイントロゴ 同色ロゴ





【品番】GV4198







【サイズ】





Mサイズ



肩幅 59cm

身幅 63cm

着丈 72cm

袖丈 57cm





採寸には多少の誤差がある場合がございます。

予めご了承下さいませ。







【カラー】





黒 ブラック BLACK







【状態】



目立つ汚れやダメージなどなく美品です✨

まだまだご着用いただけるアイテムです。

あくまで中古品となりますので、古着にご理解のある方のみのご購入をお願い致します。







【値引き交渉も大歓迎！(^o^)】

できる限りお値引き対応頑張ります！

お気軽にコメント下さい(^^)





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※コンパクトに折り畳んでの発送となります。

畳み皺等ご了承くださいませm(_ _)m



※自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。



！値下げ交渉中であっても早いもの勝ちとさせていただきます！



その他、質問や気になる部分がございましたら画像追加もいたしますので、お気軽にコメント下さい(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ワイスリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品✨】Y-3

ワイスリー

プルオーバーパーカー

ワンポイント同色ロゴ

黒

M