『iPhone12pro 128GB ゴールド SIMフリー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 08時 59分に出品され03月11日 08時 59分に終了予定です。即決価格は18,860円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シリーズ···iPhone

機種名···iPhone 12 pro

カラー···ゴールド

容量···128GB

購入したキャリア···SIMフリー

バッテリー最大容量···79%以下

画面割れ···なし

機能不良···なし



初期化済み

メイン端末として使用していたため、細かい傷などはございますが画面や背面などの割れ等はございません

カメラレンズのヒビや傷なども無く問題なく撮影を行えます

画面保護のため保護フィルムは貼ったまま発送いたします



安全上の観点から基本的に返品はお受けできません

万が一のため開封時の動画撮影などを行っていただいたのち、動画を提出いただいた上でのでの返品はお受けします 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: アップル