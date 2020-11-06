『振袖フルセット7点セット 571G 振袖 長襦袢 袋帯 帯揚げ 帯締め重ね衿半衿【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 01時 58分に出品され03月29日 01時 58分に終了予定です。即決価格は21,648円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
美品 銀通し 薔薇 蝶 花模様 逸品 振袖 フルセット 振り袖
¥ 65956
加賀友禅 作家物 落款入 訪問着 一つ紋 縫い紋 正絹 X170
¥ 10374
巣◆小紋 L寸 単衣 秋柄 正絹 裄66 身丈164 袖49
¥ 9750
#XG361 未使用品・洗える着物・裾引き・踊り着物・白地・桐文様地紋・舞台衣装
¥ 11350
帯234 ●高級 正絹 六通 袋帯
¥ 9438
ポリエステル コラボ振袖 玉城ティナ✖️キス•ミス 金彩 身丈169cm
¥ 13100
引き摺り 金駒刺繍 金彩 豪華 波 扇面 松 宝尽くし 菊唐草 正絹 K073
¥ 9204
斉藤三才 金糸、真紅 リバーシブル 袋帯
¥ 8580
上質正絹シルバー 付け下げ 金彩、金駒訪問着 花柄金彩
¥ 9204
新品未使用★逸品★正絹紬訪問着★仮絵羽★紋意匠更紗紋様★未仕立て
¥ 9984
すくい織 洒落袋帯 お太鼓柄 正絹 素敵なデザイン U-806
¥ 7410
色無地 一ツ紋 抱き柏 糸 菊 正絹 裄65 身丈156 袖48
¥ 9230
名古屋帯 絹100 新品
¥ 9750
①⑥⓪訪問着 鳳凰 唐草 正絹 着物
¥ 9750
4k2353 袋帯 絹 洒落帯 紫 青 柄物 和装 着物
¥ 7722
博多織半幅帯 桃色
¥ 22500
〈青い駒絽の着物〉SALE 小紋 古典模様 夏着物 裄長 透ける 織り出し
¥ 13000
浅田真央プロデュースmaomao 小紋
¥ 14600
落札価格21648円
495 入札履歴
終了
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