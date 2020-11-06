『振袖フルセット7点セット 571G 振袖 長襦袢 袋帯 帯揚げ 帯締め重ね衿半衿【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 01時 58分に出品され03月29日 01時 58分に終了予定です。即決価格は21,648円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #振袖



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振袖7点フルセット

セット内容

振袖(正絹)

長襦袢(化繊)

袋帯(正絹)

帯揚げ(正絹)

帯締め(正絹)

重ね衿(正絹)

半衿（化繊)



◯振袖正絹

特に目立つ傷や汚れはありません。



サイズ

身丈】約162cm

【裄丈】約66.5cm

【袖丈】約112.5cm

【袖幅】約34.5cm

【前幅】約23.5cm

【後幅】約30.5c



振袖



◯袋帯 正絹

しめてありますの折れ線、スレはあります。

目立つ傷や汚れはありません。



○ 目立つ汚れキズなどは記載いたしますが細かいものまでは記載してしておりません。



○ 素人検品の為サイズ誤差、汚れ、シミ、くすみ等など必ず見落としはあると思いますのでお安くしています。目立たない小さな薄シミなどはあるものと思ってのご購入をお願いいたします。



○ ★箪笥に畳んでしまっていたものです。畳シワございましたらアイロンプレスしてからご着用をお願いいたします。



◯気になる事がございましたら、評価前にご連絡を下さい、評価後になりますと対応できませんのでよろしくお願いいたします。



あくまでも中古ですので細かい見落としはご容赦くださいませ。



※プロフィール必読後、ご購入お願いいたします

m(_ _)m 6.11.20 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 振袖フルセット7点セット 571G

振袖 長襦袢 袋帯 帯揚げ 帯締め重ね衿半衿