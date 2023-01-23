『中古 Fano Studios ファノスタディオズ ジャケット ダッフル コート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 16時 43分に出品され04月22日 16時 43分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在805件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【Fano Studios】



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着用回数：数回



他サイトでも出品しておりますので、お早めに御検討頂けますと幸いです。



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【サイズ】

M：着丈77.3、胸囲116.7、肩幅54.5、袖丈54



サイズは、測定方法と測定者によって多少の誤差がありますのでご了承下さいませ。

また体型によって、サイズ感に個人差がございます。



【デザイン】

Fano Studiosのこのジャケットは、洗練されたホワイトカラーとコーデュロイの襟が特徴です。金属製のフック留め具がスタイリッシュなアクセントを加えています。



【素材】

主にコットンで作られており、快適さと耐久性を兼ね備えています。コーデュロイの襟が温かみを与え、カジュアルにもフォーマルにも合わせやすいデザインです。



【機能性】

2つのポケットが付いており、実用性も考慮されています。サイズはMで、さまざまな体型にフィットします。



- ブランド: Fano Studios

- サイズ: M

- 色: ホワイト

- 素材: コットン（推測）

- 襟の素材: コーデュロイ

- 留め具のデザイン: 金属製のフック

- ポケット数: 2つ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

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メンズ

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