『JOURNALSTANDARD／CSアランニット／カーディガン【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 00時 31分に出品され04月12日 00時 31分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 journal standard ジャーナルスタンダード



毎年人気で完売しているCFアランニットカーディガンになります。

お色は人気だったアイボリーです。

タグなし試着のみです。

32000円ほどで購入しました。





以下引用



JOURNALSTANDARDで毎年人気のCSアランニットが登場。

毎シーズン配色を変えながら展開しているニットです。

ネパールの職人が1週間程かけて1着を編み上げています。

グレー×キナリ系のライトなカラーリングで、着丈を短めにして変化を付けました。

※手編みの為、1点1点多少大きさが異なります。

ご了承ください。

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素材 ：ウール100%

透け感：なし

裏地 ：なし

伸縮性：ややあり

光沢感：なし

生地の厚さ：厚手





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素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジャーナルスタンダード

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ JOURNALSTANDARD／CSアランニット／カーディガン