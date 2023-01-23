『『専用です』天然 ダイヤモンド ベゼル ブレスレット 0.165ct PT900【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 26分に出品され03月30日 20時 26分に終了予定です。即決価格は19,422円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|未使用に近い
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¥ 72512
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¥ 12567
【SALE☆特価☆】K18 天然ダイヤモンド 0.22ctペンダントトップ di
¥ 9750
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¥ 7800
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¥ 31778
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0.323ct Very Light Yellow SI-2 Excellent
¥ 10400
ブルガリ ダブルロゴリング ブラックセラミック 55 約14号
¥ 31512
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¥ 21000
ルビー ダイヤモンド k18 ブレスレット
¥ 52140
COCOSHNIK (ココシュニック) K10リーフノット リング（大）
¥ 11049
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¥ 15000
ono yasuhide オノヤスヒデ アクアマリンネックレスと、おまけのピアス
¥ 8667
【美品/廃盤】CELINE ヴィンテージ トリオンフブローチ ゴールド 箱布袋付
¥ 17931
18金 K18 デザインリング レディース 5.45g 12号 G247
¥ 36000
ブローチ
¥ 4400000
☆天然 アレキサンドライト キャッツアイ☆1.195ct ルース ☆ソ付
¥ 8424
落札価格19422円
142 入札履歴
終了
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