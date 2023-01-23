『『専用です』天然 ダイヤモンド ベゼル ブレスレット 0.165ct PT900【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 20時 26分に出品され03月30日 20時 26分に終了予定です。即決価格は19,422円に設定されています。現在142件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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天然ダイヤモンド・ベゼルセッティ

ングのブレスレットです☆



このセッティング方法は古くからジ

ュエリーに用いられてきましたが、

実は難易度の高いセッティング方法

です。

爪ではなく地金に台を作り、石の輪

郭に沿ってアウトラインを正確にぴ

ったり一周するように作らなくては

なりません。ダイヤモンドを包むと

きに傷つける可能性があるため、職

人さんの熟練の技術が必要になりま

す。



爪がないため、すっきりとしたクリ

ーンで洗練された外観は服装を選ば

ず、引っかかる心配もないので普段

使いにもぴったりです。



ブレスレットといえば一人で着用す

るのが難しい...

と手に取るのを躊躇ってしまいます

が、このブレスレットはチェーンの

先にマグネットが付いているので簡

単に脱着ができます✴︎

マグネットが外れてしまってもさら

にチェーンで繋がっているのでなく

す心配もありません。



美しさを便利さを兼ね備えたジュエ

リーです。



ぜひ、受け継いでください(*´-`)



【イン◯タで動画をご覧になれます】





天然ダイヤモンド0.165ct刻印

枠素材 PT900/K18WG

ダイヤモンド１枠縦 約4.8mm

ダイヤモンド１枠横 約4.8mm

ブレスレット全長 約9.0~11.5cm

マグネットを付けた全周 約17.0cm

外した最大全周 約22.0cm

総重量 約3.3g

鑑別書 NGL(ノーブルジェム) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 『専用です』天然

ダイヤモンド

ベゼル

ブレスレット

0.165ct

PT900