『希少サイズ☆シュプリーム 刺繍 スモールボックスロゴ ビッグロゴ ニット XL紺【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 10時 57分に出品され03月29日 10時 57分に終了予定です。即決価格は16,667円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫︎商品名

Supreme small box Logo ニット セーター ローゲージニット 刺繍ロゴ



⚫︎ポイント

胸のスモールボックスロゴに裾にSupremeの文字が入った超人気アイテムです！

古着好き、メンズ、レディースともに着用できます(゜ω゜)



⚫︎状態

目立った汚れ等ございません。



⚫︎サイズ

表記 XL

※採寸も合わせてご確認下さい！



⚫︎カラー

ネイビー 紺



⚫︎着丈 ⇨約70㎝

肩幅 ⇨約52㎝

身幅 ⇨約58㎝

袖丈 ⇨約61㎝



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⚫︎品物ついて

洗濯表示に沿って、自宅にて洗濯やアイロンがけを行っております。

取れないシワや発送中のシワはご理解くださいませ。



⚫︎発送

購入後基本的には【24時間以内】を目指しておりますが、土日祝や予定があった場合は少しお時間を頂きますのでご理解くださいませ。



※トラブルを未然に防ぐため、購入前に一度プロフィールをご確認ください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少サイズ☆シュプリーム

刺繍

スモールボックスロゴ

ビッグロゴ

ニット

XL紺