『THE NORTH FACE ジップパーカー◎デカロゴ グレー×紺色 希少カラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 17分に出品され03月05日 14時 17分に終了予定です。即決価格は9,607円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらは、THE NORTH FACE ザ ノースフェイス パーカーになります。



サイズM

肩幅約42㎝

身幅約44㎝

丈約58㎝

袖丈約52㎝



ぜひ皆さまに古着の魅力を知ってもらいたく、一点物の古着を多数出品しております。



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皆さまに「また買いたい！」と思って頂けるようなショップを目指しています。



ぜひ当ショップで、一点物のお気に入り古着を見つけて頂けるとうれしいです^ ^



あくまでusedなので、神経質な方や完璧を求める方は、ご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ THE

NORTH

FACE

ジップパーカー◎デカロゴ

グレー×紺色

希少カラー