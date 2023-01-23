『プライムオーバーアウトシームカッティングVネックニットプルオーバー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 18時 23分に出品され03月31日 18時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】

プライムオーバーアウトシームカッティングVネックニットプルオーバーです。



厳選されたコットンと膨らみ感のあるバルキーアクリルの混紡素材を使用。軽量かつ嵩高性もあり、しっかり見えながらふっくらとしたソフトな仕上がり。肌触りの柔らかさはもちろんのこと、伸縮性にも優れ抜群の着心地。



大きく開いたVネックに肘や裾部分のカッティングなど、シンプルながらひとくせ感じられる玄人感が魅力。



サイズ01

素材コットン60%アクリル40%



定価17930円







カラー...ブラック



ネック...Vネック



素材...ニット



肩幅...66cm

身幅...67cm

袖丈...55cm

着丈...69cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ プライムオーバーアウトシームカッティングVネックニットプルオーバー