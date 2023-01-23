『yoke ポップアップ限定 刺繍 Tシャツ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 54分に出品され03月28日 22時 54分に終了予定です。即決価格は10,045円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後着用していません。

yokeのポップアップ限定のTシャツです

各型3着ずつくらいでした。





ヨーク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヨーク

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ yoke

ポップアップ限定

刺繍

Tシャツ