『Louis Vuitton エピレザー 赤 ミニボストンバック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 02時 33分に出品され03月30日 02時 33分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数年前母が銀座で購入。あまり使わない為 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

エピレザー

赤

ミニボストンバック