『Louis Vuitton エピレザー 赤 ミニボストンバック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月30日 02時 33分に出品され03月30日 02時 33分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格12500円
870 入札履歴
終了
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