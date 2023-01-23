『ほぼ新品 ヴィトン レーサースリングバッグ ボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 59分に出品され04月13日 06時 59分に終了予定です。即決価格は209,000円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン

LOUIS VUITTON

レーサースリングバッグ レーサー・スリングバッグ

製品番号 M46107

黒 ブラック ノワール

牛革 本革 レザー





ヴィトンの公式オンラインショップで購入しました。

購入履歴の画像を掲載しております。

最後の2枚の画像は公式サイトのものです。



自宅で試しに持ってみただけの、ほぼ未使用品です。

柔らかい素材のため、表面の革のくせは購入時からあるものです。

デザインを気に入り購入しましたが、使用する機会がないため出品いたします。





【製品情報】

製品サイズ

約24 x 42 x 12 cm

シリアルナンバー：NFCタグ

定価 376,200円



モノグラム・シャドウ レザー（皮革の種類：牛革） トリミング：レザー（皮革の種類：牛革）

ライニング：テキスタイル 金具（色：マットブラック）

製品仕様

ダブルジップ開閉式

フロントにファスナー式ポケット

内フラットポケット

Dリング

ストラップ：長さ調整可能、左掛け・右掛け変更可能



付属品：箱、布袋、リボン、ご使用上の注意





すぐにご購入いただける方には、少額ですがお値下げいたします。

常識はずれのお値下げ交渉は即ブロックいたします。

ご希望の価格の出品者からご購入ください。



箱はお付けしますが、これを梱包できる段ボールがないので、外側を二重にプチプチで包み、その上からビニール袋を被せて発送いたします。

他の方法が良い場合はご購入前にご相談ください。



その他、ご質問は必ずご購入前にお願いいたします。







LOUIS VUITTON

ルイヴィトン

ボディバッグ

ショルダーバッグ





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ほぼ新品

ヴィトン

レーサースリングバッグ

ボディバッグ