『ほぼ新品 ヴィトン レーサースリングバッグ ボディバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 06時 59分に出品され04月13日 06時 59分に終了予定です。即決価格は209,000円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ルイヴィトン
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落札価格209000円
162 入札履歴
終了
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