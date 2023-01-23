『0.323ct Very Light Yellow SI-2 Excellent【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 13分に出品され03月11日 19時 13分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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他にもジュエリーを出品しています。こちらからご覧ください。→ #綾ジュエリー





0.323ctの ラウンドブリリアントカット 天然ダイヤモンドルース です。



重量 0.323ct

カラー Very Light Yellow

色の起源 Natural

クラリティー SI-2

カット Excellent

螢光性 Medium Blue

サイズ 4.40-4.43×2.71mm



このダイヤモンドには 中央宝石研究所 の ソーティングレポート が付いています。



カラーは大変色の薄い純粋なイエローです。

13〜16枚目に、Dカラーと一緒の写真を載せています。

色の判断は、鑑定結果とサンプルダイヤとの比較でお願い致します。



パビリオンにガードルからフェザーがあります。テーブルにVS-2程度の大きさの黒いインクルージョンが有り、

HCの写真に反射して写っています。



カットはExcellentで HC の評価は受けていませんが、11&12枚目の写真のようにのように ハート と アロー が綺麗に見えています。シンチレーションも良くキラキラと良く輝いています。



螢光性はミディアム ブルーですので特には問題無いと思います。



付属品はソーティングレポートのみです。ソーティング袋に保管中の汚れが有ります。ご了承ください。

ビニール袋に入れて、緩衝材で保護して、ネコポス用クッション封筒で発送致します。



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アクセサリー装飾···ダイヤモンド

カラー···イエロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 0.323ct

Very

Light

Yellow

SI-2

Excellent