『0.323ct Very Light Yellow SI-2 Excellent【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 19時 13分に出品され03月11日 19時 13分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
COCOSHNIK (ココシュニック) K10リーフノット リング（大）
¥ 11049
VIVIENNE TAMヴィヴィアンタム ドラゴンモチーフ 赤色 オープンリング
¥ 15000
ono yasuhide オノヤスヒデ アクアマリンネックレスと、おまけのピアス
¥ 8667
【美品/廃盤】CELINE ヴィンテージ トリオンフブローチ ゴールド 箱布袋付
¥ 17931
18金 K18 デザインリング レディース 5.45g 12号 G247
¥ 36000
ブローチ
¥ 4400000
☆天然 アレキサンドライト キャッツアイ☆1.195ct ルース ☆ソ付
¥ 8424
1.620ct 天然ダイヤモンド ペンダント ネックレス中宝ソーティング
¥ 102960
STAR JEWELRY ネックレス 月 k18
¥ 9880
⭐︎【天然】タイチンルチルクオーツ ペンダントトップ k18
¥ 14625
TOGA TOO トーガトゥ コンチョレザーバングル
¥ 9282
新品 COACH 335949RHO 030 ロゴ ネックレス
¥ 9204
HERMES シルバーリング シェーヌダンクルアンシェネ 55 15号 925
¥ 36708
ヴァンドーム青山 馬蹄 ホースシューネックレス ダイヤモンド プラチナ
¥ 12490
K18WG ブレスレット1.5g ダイヤモンド 0.12ct
¥ 15752
Tiffany ティファニー 750PG オープンハート ネックレス
¥ 20700
Tiffany&Co ティファニー インフィニティー ネックレス SV.925
¥ 7020
みーちゃんさま専用 カルティエ モナムール ローズゴールド リング
¥ 22000
落札価格10400円
408 入札履歴
終了
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