『極美品 BOSS ヒューゴボス ボディバッグ/ワンショルダー/スリングバッグ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月26日 15時 02分に出品され04月26日 15時 02分に終了予定です。即決価格は10,452円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただき、ありがとうございます!!



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◆ブランド◆



BOSS ヒューゴボス / ワンショルダーバッグ



ほとんど使用感の無い状態の良いアイテムです



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◆サイズ◆

縦31㎝



横幅19.5㎝（底面）



マチ幅8.5㎝



※素人採寸の為、多少の誤差はご了承くださいませ



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◆素材◆



PVC



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◆カラー◆



ネイビー系



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◆状態◆



USED品とはなりますが目立つ使用感・ダメージ等も無く

ご満足いただけるコンディションかと思います



お好きな方・気に入って頂けた方は1点ものとなりますのでこの機会に是非ご検討くださいませ



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◆ご購入について◆

●状態

可能な限り細かく状態を記載しておりますが、

USED品が多く記載しきれない場合もございます

ご不明な点はご購入前にお問い合わせください

●実寸サイズに多少の誤差がある場合がございます

●モニター環境等によりお色味が異なる場合があります

●ダメージ等は説明文と画像をご確認ください

●商品は即ご購入可能です

●写真はiPhoneにて撮影しております



ご質問などあればお気軽にコメントくださいませ(^^)/



#24085390 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品

BOSS

ヒューゴボス

ボディバッグ/ワンショルダー/スリングバッグ