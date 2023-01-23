『wtaps スタジャン サイズM 試着のみ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 18時 40分に出品され03月16日 18時 40分に終了予定です。即決価格は16,060円に設定されています。現在623件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 wtaps ジャケット

02 Mサイズ

ネイビー



ナイロン



品番 181TQDT-JKM02

付属品 ハンガー



数回着用です。

神経質な方はご遠慮下さい。

宜しくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダブルタップス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ wtaps

スタジャン サイズM

試着のみ