『BOSE QuietComfort 35Ⅱ ローズゴールド【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月10日 04時 11分に出品され05月10日 04時 11分に終了予定です。即決価格は21,804円に設定されています。現在97件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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状態：新品



QuietComfort 35 wireless headphones II ローズゴールド

ブランド：BOSE QuietComfort

装着方式：両耳、左右一体型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：ヘッドバンド型

色：ピンク系

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング マイク 外音取り込み 音質調整 リモコン 折りたたみ式 リケーブル

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス 有線接続

プラグ形状：ミニプラグ

ワイヤレス規格：Bluetooth

ワイヤレス機能：NFC マルチペアリング

充電端子：MicroUSB

充電時間：2.0 時間

コード長さ（m）：1.2 m

重量（g）：234.0 g 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ボーズ