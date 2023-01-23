『Supreme x Thrasher Zip Up Hooded【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 22時 18分に出品され03月26日 22時 18分に終了予定です。即決価格は17,160円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme x Thrasher Zip Up Hooded Sweatshirt "Stone"





サイズ：M



肩幅 バスト 着丈 袖丈

57 136 72 62





光の関係で色差がありますのでご了承くださいませ。

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❖丁寧に梱包します❖



検品後、ダンボール、プチプチなど

再利用資材などで

丁寧に梱包してお届けいたします。

ご了承ください。



❖おわりに❖



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よろしくお願いいたします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

x

Thrasher

Zip

Up

Hooded