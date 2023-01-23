『【ラスト1点】 タイニーチェーン ダガー 22kコーティング 【50cm】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 01時 05分に出品され03月25日 01時 05分に終了予定です。即決価格は10,790円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆数ある商品の中からご覧いただき誠に有難うございます☆



⚠️安価な中華製アクセサリーにお気をつけ下さい。すぐに錆びますし壊れます



⚠️当商品は金属加工職人が1から作り上げたハンドメイド作品です





・24時間以内にヤマト運輸より発送‼️



・18時までの購入で翌日お届け可能‼️



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□商品の詳細

22kダブルコーティング

ワンロック式

タイニー ネックレスチェーン



□商品の状態

新品・未使用品



□カラー

22kコーティング



⚠︎海水での使用はお控え下さい。



□チェーンサイズ

55cm



□配送方法

ヤマト運輸にて発送致します

（基本的に翌日到着となります）



□付属品について

本体のみ



□翌日配送について

沖縄・北海道・離島を除いて、18時までの購入で翌日にお荷物お届け可能です



⚠︎Chrom Hearts クロムハーツ の商品ではございません



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#チャーム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 【ラスト1点】 タイニーチェーン ダガー 22kコーティング 【50cm】