『HENRIK VIBSKOV ヘンリック ポロシャツ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 14時 00分に出品され03月07日 14時 00分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在724件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HENRIK VIBSKOV ヘンリックビブスコフ



ポロシャツ

サイズM

大きめに作られてるのでLの方も着れます。

肩幅···60cm

身幅···62cm

袖丈···31cm

着丈···76cm



カラー···グリーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヘンリクビブスコフ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ HENRIK

VIBSKOV

ヘンリック ポロシャツ