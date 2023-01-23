『ファミリア 崖の上のポニョのデニムバッグ 新品 タグ付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 18時 18分に出品され04月25日 18時 18分に終了予定です。即決価格は11,037円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 公式オンラインショップで、自分で購入したものです。

模倣品が多く出回っているようですが、こちらは正規品なのでご安心ください。

サイズ違いのものを使用しており、こちらは使用していませんでした。

こちらはマチのない、大きいサイズのレッスンバッグです。

貴重なジブリコラボです。

タグ付き、未開封ですが、自宅保管につき多少のシワなどあるかもしれません。

写真ご確認いただき、ご理解いただける方にお願いします。

折りたたんでコンパクトに発送します。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア