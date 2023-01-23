『【美品】ポーター タンカー ショルダーバッグ グレーシルバ ウエストポーチ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 19時 13分に出品され04月09日 19時 13分に終了予定です。即決価格は7,253円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PORTER/ポーター

吉田カバン

TANKER/タンカー



ウェストポーチや、ショルダーにして使えるため2wayです。



大人気 完売品 グレー シルバー オレンジ



〇素材

表：ナイロンツイル（ポリエステル綿ボンディング加工）

裏：ナイロンタフタ



〇コンディション

状態は良いです。

少し色褪せがあるところがございます。写真を見ていただけると幸いです。

※汚れなどはあくまで個人の判断です。写真を見て納得いただける方は宜しくお願い致します。



〇付属品

なし



【サイズ】

マチ：4cm

横：24cm

高さ：14cm



〇仕様

ポケット

外装×2

内装×1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】ポーター

タンカー

ショルダーバッグ

グレーシルバ ウエストポーチ