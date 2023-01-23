『Louis Vuitton ロゴ Tシャツ ブラック【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 08時 59分に出品され04月21日 08時 59分に終了予定です。即決価格は23,000円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

このTシャツは、世界的に有名なラグジュアリーブランド「Louis Vuitton」によるものです。ブランドのアイコン的なロゴがデザインされており、ファッション性が高いアイテムです。



【デザインとスタイル】

ブラックのグラデーションデザインが特徴で、シンプルながらも存在感があります。ロゴプリントが全体に施されており、カジュアルなスタイルにも合わせやすいです。



【素材と着心地】

高品質なコットン素材を使用しており、着心地が良く、通気性にも優れています。日常使いから特別な場面まで幅広く活躍するアイテムです。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: ブラック/グラデーション

- デザイン: ロゴプリント

- 素材: コットン

- サイズ: 不明（タグに記載なし）

状態は使用感ありますが、白やけもなく、綺麗です。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Louis

Vuitton

ロゴ

Tシャツ

ブラック