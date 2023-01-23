『Helinox Fragment ショルダーバッグ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 53分に出品され03月31日 20時 53分に終了予定です。即決価格は8,814円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとコラボレーション】

HelinoxとFragmentのコラボレーションによる特別なデザイン。

ファッション性と機能性を兼ね備えたアイテムです。



【素材とデザイン】

高品質のナイロン素材を使用し、耐久性に優れています。

ショルダーストラップが付いており、持ち運びが便利です。



【状態】

未使用の状態で、パッケージに入っています。

新しいアイテムをお探しの方に最適です。



- ブランド: Helinox

- コラボレーション: Fragment

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- デザイン: ショルダーストラップ付き

- 状態: 未使用（パッケージ入り）



ご覧いただきありがとうございます。



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GEEK FIELD 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フラッグメント

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Helinox

Fragment

ショルダーバッグ

黒