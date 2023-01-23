『【希少】90s BLACK DIAMOND Softshell Jacket L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 09時 56分に出品され04月07日 09時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただき誠にありがとうございます







○私の商品はこちら



→ #SUU古着







◯フォロー割引き



簡単な2ステップです。



①フォローする



②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい



☆10000円以上→500円引き

☆5000円以上→300円引き

☆5000円以下→200円引き





◯おまとめ買い割引き



まとめ買いは点数により、値下げ致します。



☆2点購入で1000円引き

☆3点購入で2000円引き



ご希望金額をお気軽にお問い合わせ下さい^_^









【希少】90s BLACK DIAMOND Softshell Jacket L





パタゴニアの創業者イヴォン・シュイナードが設立した、ブラックダイヤモンド



入手困難な90sビンテージのシェルジャケット



所々フリースを使用し、保温性とストレッチ性を向上させる作りで、着心地最高です



裾にドローコードあり



なかなか見つからないブラック



貴重なゆったりと着て頂けるLサイズ



カラー：ブラック

光の影響で赤みがあるように見えますが、実際はありません



サイズ：L



身幅60

着丈70

肩幅46

袖丈72





状態：着用感は多少ありますが、裏地はまだまだフカフカで、長く着て頂けます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ブラックダイヤモンド

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】90s

BLACK

DIAMOND

Softshell

Jacket

L