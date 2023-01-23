『A BATHING APE Champion パーカー 赤【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 09時 03分に出品され04月23日 09時 03分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ユニークなデザイン】

このパーカーは、フロントにChampionのロゴ、バックにA BATHING APEの特徴的なデザインが施されています。ストリートファッションにぴったりのアイテムです。





サイズは

身幅 : 48

身幅 : 53

袖丈: 63

着丈 : 63



- ブランド: A BATHING APE

- ロゴ: Champion

- 色: 赤

- デザイン: フロントにChampionロゴ、バックにA BATHING APEロゴ

- 刺繍: Championロゴは刺繍仕上げ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー...レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アベイシングエイプ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ A

BATHING

APE

Champion

パーカー

赤