『ZYGEN NP-01S Wireless (4K)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 06分に出品され03月31日 17時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在782件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【内容物】

・外箱

・マウス本体

・4Kドングル

・USBケーブル



【備考】

使用期間は半年ほど。

別のマウスに乗り換えたため出品します。



#VAXEE

#NP01S



電源···充電式



その他···ゲーミングマウス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>マウス・トラックボール 商品の状態: 目立った傷や汚れなし