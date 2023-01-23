『Diesel ディーゼル ハーネス ボンテージ ショルダー ハンド バッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 00時 43分に出品され04月08日 00時 43分に終了予定です。即決価格は10,374円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾︎商品紹介

Diesel ディーゼル ハーネス ボンテージ

ショルダー ハンド バッグ



▪︎付属品

延長用のショルダー紐は欠品になります。



▪︎状態

軽微な金具のスレはございますが、目立った大きな傷や破れはなく、まだまだ着用頂ける美品です。

詳細はお写真をご確認ください。



◾︎カラー

ブラック



▪︎素材

レザー



▪︎サイズ

タテ約38cm

ヨコ約46cm



▪︎購入先

株式会社エコリング



▪︎管理番号

2405ー71



※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願いします。

分からない事があればお気軽にコメント下さい。



※サイズ感につきましては、サイズ欄をご確認頂くようお願いいたします。



※タイトル、説明にない撮影小物は付きません。



出来る限り、丁寧に、迅速に対応させて頂きます。



ご不明点があればお気軽にお問い合わせくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Diesel

ディーゼル

ハーネス

ボンテージ



ショルダー

ハンド

バッグ