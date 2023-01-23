『新品未使用★逸品★正絹紬訪問着★仮絵羽★紋意匠更紗紋様★未仕立て【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 56分に出品され03月29日 17時 56分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
色無地 一ツ紋 抱き柏 糸 菊 正絹 裄65 身丈156 袖48
¥ 9230
名古屋帯 絹100 新品
¥ 9750
①⑥⓪訪問着 鳳凰 唐草 正絹 着物
¥ 9750
4k2353 袋帯 絹 洒落帯 紫 青 柄物 和装 着物
¥ 7722
博多織半幅帯 桃色
¥ 22500
〈青い駒絽の着物〉SALE 小紋 古典模様 夏着物 裄長 透ける 織り出し
¥ 13000
浅田真央プロデュースmaomao 小紋
¥ 14600
色無地 単衣仕立て 洗える 着物 化繊 RK-2382
¥ 7644
⚫︎mo-2204 作り帯 付け帯 10-15
¥ 7644
永井織物 永治屋清左衛門 唐織 枝垂れ桜 御召訪問着 未使用品 正絹 共八掛
¥ 71400
抹茶色草花訪問着と袋帯・帯揚げ帯締めの4点フルセット
¥ 13400
c-790 名古屋帯 開き仕立て 紬 真綿 民俗
¥ 10140
確認用
¥ 5599999
草履バッグセット 振袖 フォーマル 帯地 ゴールド フリーサイズ w22-6
¥ 9490
【未使用】 聖峰ちりめん ＊着物反物＊正絹
¥ 12350
未使用 未仕立て 値札付き 正絹 西陣織 袋帯 鶴と花柄 熨斗月花車文
¥ 15962
4k2643 名古屋帯 絹 正倉院文様 華文 ベージュ 橙色 緑 花柄 和装
¥ 8580
成人式、卒業式、振袖セット
¥ 22080
落札価格9984円
422 入札履歴
終了
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