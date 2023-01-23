『新品未使用★逸品★正絹紬訪問着★仮絵羽★紋意匠更紗紋様★未仕立て【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 56分に出品され03月29日 17時 56分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 緑青色地に、縹色、深紫色、抹茶色、錆朱色等で、更紗紋様が描かれたとても凝った逸品になります。



細かい紋様は、唐花、七宝、菱に花、市松等が全体に描かれています。



裾に向かって縹色になって引き締めて、よりお洒落になっています。



八掛も青碧色の麻の葉紋様、とても素敵なお色目です。



仕立て上げられたら素敵な洒落訪問着になります。



是非この機会に！



仮絵羽状態身丈（肩から）181

反物幅38

裄71

前幅28

後幅32





※超破格値でお出ししております。お値下げコメントはお避けくださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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レディース

着物・浴衣 タグ 新品未使用★逸品★正絹紬訪問着★仮絵羽★紋意匠更紗紋様★未仕立て