『菅原文太直筆サイン色紙 仁義なき戦い トラック野郎【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 52分に出品され03月23日 15時 52分に終了予定です。即決価格は162,712円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 俳優だけでは無くジブリアニメやゲームの声優としても活躍した菅原文太の直筆サイン色紙です。ワンピースの赤犬のモデルでもあります。菅原文太のサインは色紙の端っこに書かれている物が多いですが、これはど真ん中に威風堂々と書かれていますので見栄えがします。

〇〇さんへとか〇〇様へなどの宛名書き無しなので価値は高いです。

写真は糊付けされています。

仁義なき戦いやトラック野郎では年配からアニメでは若年層からも人気のあった菅原文太の落款印有りの直筆サイン色紙は希少です。

菅原文太は鬼籍に入られているので今後本物の直筆サインが増える事は無いので文太ファンの方はご検討ください。色紙保護の為額縁ごと発送します。状態は年代物にしては良いと思いますが、多少の経年劣化等はご理解下さい。高額に付き今すぐは購入無理な場合は取り置き可能です。

#トラック野郎

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#広能昌三 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書 商品の状態: やや傷や汚れあり