『菅原文太直筆サイン色紙 仁義なき戦い トラック野郎【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 15時 52分に出品され03月23日 15時 52分に終了予定です。即決価格は162,712円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>書
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
⭕️紅渓石硯 希少 歯車彫刻 2代目 崎川羊堂 日向名産 現在では4代目活躍 名門
¥ 10010
掛け軸 柳原極堂 俳句 紙本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です（木箱入り）。
¥ 16500
墨蹟 千日回峰行者 北嶺大行満 酒井雄哉 掛軸
¥ 35000
初期昭和レトロ/1950年製作物/一点物】掛け軸 掛軸 南無阿弥陀佛 抜き字
¥ 18330
【真作】掛軸 久芳晩翠 金魚 人気画家 逸品 共箱入 N123
¥ 10296
掛軸 馬場汀舟作 万葉集0092「秋山之樹下隠逝水乃吾許曽益目御念従者」864
¥ 11000
⭕️赤間硯 希少 日月研 径147m m 泉光堂 美品 女性好み
¥ 9906
セール中 19日迄／un secolo di Liuteria Italiana
¥ 31280
AD1933年Reiki Ray-Ki臼井霊気療法第三等霊授書昭和八年レイキ
¥ 11111
掛軸 小林太玄 瀧直下三千丈 共箱 茶掛 書
¥ 10400
硯 端渓 41
¥ 14000
桜小路ルナ 複製色紙 月に寄りそう乙女の作法 10周年 Navel 鈴平ひろ
¥ 10075
松平 不昧 瓜と茄子 画賛 不昧公 治郷 美術工芸 紙本 軸装 e216
¥ 9984
掛軸 28
¥ 46075
松花 呉竹監製 3.5丁型
¥ 8853
奈良原一高 写真集 ヨーロッパ・静止した時間 1967年発行
¥ 9984
【茶道具】大徳寺三玄院 長谷川寛州和尚筆 『西江水』横物 画賛 掛軸 軸B791
¥ 9360
【真作】掛軸 矢田哲山『龍虎 二字書』茶掛 紙本 肉筆 共箱付 掛け軸 R012
¥ 19800
落札価格162712円
100 入札履歴
終了
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