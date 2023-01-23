『Panasonic 空気清浄機 F-VXV90-TM 未開封【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 18時 02分に出品され04月13日 18時 02分に終了予定です。即決価格は27,600円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用です！

箱に傷や汚れなどあるかもしれません。

よければお願いします！！





Panasonicの空気清浄機F-VXV90-TMは、最新の空気清浄技術を搭載し、室内の空気を清浄化します。特に花粉やPM2.5などの微細な粒子を効果的に除去します 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用