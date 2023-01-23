『BATONER / シグネチャークルーネックウールニット 2【2024年最新】 』はヤフオクでから03月22日 13時 27分に出品され03月22日 13時 27分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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BATONER シグネチャークルーネックウール セーター ニット





カラー ブラック 黒



サイズ 表記 2



素材 ウール 毛100%



ネック···クルーネック





正規店購入。

5、6枚目が実物です。



着用感、毛玉、ひきつれ、多少あります。



サイズは、おそらく多少縮んでおります。

実寸も載せておきますので、

参考にされてください

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着丈67

身幅53

裄丈77 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: バトナー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ BATONER

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シグネチャークルーネックウールニット 2