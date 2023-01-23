『レア品 Vintage Coach オールドコーチ リュック スエード USA【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 11時 17分に出品され04月01日 11時 17分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在95件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ご購入後はなるべく迅速な対応をお約束致します。



※商品はUSED品・もしくは保管品となりますので、神経質な方はご遠慮下さいます様お願い致します。



※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。







▶︎▶︎商品説明



Old Coach コーチ

リュック バックパック



モデル

THE BERKELEY SERIES 9016

Convertible Backpack



カラー ダークブラウン 濃ゆい茶色

素材 グラブタンレザー 本革 スエード

生産国 アメリカ製 MADE IN USA



サイズ

高さ32cm

横幅30cm

まち16cm



背面と内ポケットあります



付属品 スエードブラシ (ドイツ製)





✨90sのオールドコーチと呼ばれるビンテージ

です。海外ではVINTAGE COACHと呼ばれ、

人気の高いアイテムです。



とても珍しいTHE BERKELEY SERIESです。



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▶︎▶︎状態



目立つ様なダメージはありません。



※写真をご確認下さい。

※気になる方はご購入をお控え下さい。

※ヴィンテージです多少の汚れや細かい傷みなどはご了承下さい。









▶︎▶︎購入先



古物商免許が必要なブランドオークションから、

真贋鑑定済みの商品を買いました。







黒 男性 レザー 本革 古着 アメカジ ヴィンテージ

ショルダーバッグ グラブタンレザー 牛革

斜めがけ メンズ ゴールド 金具 ターンロック

ビンテージ ブラック ポシェット 巾着 バケツ アメリカ製 希少 レア 無地 70s 80s 90s







カラー···ブラウン

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レア品

Vintage

Coach

オールドコーチ

リュック

スエード

USA