『美品✨バーバリー スウィングトップ ノバチェック ホースロゴ 刺繍 玉虫色 M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 19時 52分に出品され03月18日 19時 52分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在760件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 大人気！希少！BURBERRY バーバリー スイングトップ

ブルゾン ノバチェック M

玉虫色 光沢 スウィングトップ ロゴ 刺繍 ドリズラー

ハリントンジャケット G9

ジャンパー ブルゾン アウター

メガチェック ハウスチェック 裏地チェック リブ

ヴィンテージ ビンテージ

80s 90s ジッパー

ジップアップ C-TK 三陽商会



バーバリーのスウィングトップでもあまり見かけない人気の玉虫色です✨襟、袖、裾がリブタイプです。

太めのブラックデニムに羽織るだけでオシャレ上級者に見えちゃいます!



サイズ:M



カラー:カーキベージュ

玉虫色



素材:コットン ウール



実寸 平置き



肩幅: 50cm

袖丈: 56cm

裄丈: 81cm

身幅: 57cm

裾幅: 37cm

身丈: 64cm



素人採寸なので若干の誤差が生じる場合がありますがご了承ください。全体的にシミや色褪せホツレ、薄汚れやリブほつれ補修跡などありますがよく見ないとわからない程度で古着に慣れてる方でしたら気にならない程度かと思いますので問題なく着用頂けます。



検品しておりますが、多少のほつれや色あせ、キズ、汚れなどが付着してる場合があります、ご了承お願い致します。神経質な方や、細かい事を気にされる方はご購入をお控え下さい。必ず写真で確認し判断して頂けます様、よろしくお願いします。

包装の際シワやヨレが生じる場合がございます。



出品中の商品は全て専門店やセレクトショップ、大手リユースショップ、ブランド専門買取店・ブランドオークションで購入した、真贋チェック済みの商品です。メンテナンス済(ハウスクリーニング、リペア含む)商品の場合があります、ご了承下さい。

万が一の場合は返品も承りますので評価前に御相談下さい。

商品画像と実際の商品は、多少色合いが違う場合があります。

お使いの携帯、パソコンやモニターの環境で色の誤差が発生する場合もございます。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



#くれむの古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品✨バーバリー

スウィングトップ

ノバチェック

ホースロゴ

刺繍

玉虫色

M