『美品 THE NORTH FACE 25センチ ヌプシブーティライト ショート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 18時 03分に出品され04月03日 18時 03分に終了予定です。即決価格は8,642円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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THE NORTH FACE

ヌプシブーティライト



ショート丈が履きやすく、あったかです

メンズ、レディースともに合わせていただけます

着用少なくきれいなお品物です

used品をご了承の上ご購入お願い致します



☆サイズ 25センチ

☆カラー ブラック×ホワイト

※お箱はなしで梱包させていただきます



詳細などご興味のある方はコメント下さいませ♪



テックプルーフ 防水メンブレンをインサートし、サーモライト 中わたで軽量さと保温性を向上させた、くるぶし丈の保温用防水ウィンターブーツです。撥水加工を施したナイロンアッパーに、軽く柔らかいソールを組み合わせた軽量モデル。日本人の足に合うラスト形状で仕上げ、足首ホールドシステムを内蔵することでフィット感を高めています。日常からアクティブシーンまで多用途に活躍する1足です。ユニセックスモデルです



#THE NORTH FACE

#ノースフェイス

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#ショートブーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品 THE

NORTH

FACE 25センチ ヌプシブーティライト ショート