『美品⭐︎MONCLER エルミンヌ HERMINE ブラック サイズ２【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 28分に出品され03月09日 13時 28分に終了予定です。即決価格は54,600円に設定されています。現在246件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディースダウンジャケットのなかで一番人気のエルミンヌです。そして一番人気で希少のブラック。



このモデルは年々値上がりしており、今年は346500円にて販売されております。形もずっと変わっておらず、流行りの関係ないデザインなのでずっと着られると思います。



MONCLER モンクレール

HERMINE エルミンヌ

ブラック 黒

サイズ 2(Mサイズ)



⬛︎実寸

サイズ表記/肩幅/着丈/身幅/袖丈

2/40/86/48/63



付属品なし

QRホログラムタグ有り

モンクレール公式サイトで正規品確認済みです。



着用回数が少ないのでダウン本体にダメージはなく美品です。



高額商品なのですり替え防止の為、返品返金はご遠慮しております。検討ののちご購入よろしくお願い致します。



モンクレール エルミン ダウン レディース ダウンジャケット



カラー···ブラック



モデル···HERMIFUR



モデル···ロングコート系



素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品⭐︎MONCLER

エルミンヌ

HERMINE

ブラック

サイズ２