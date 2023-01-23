『CHANEL シャネルマトラッセ フリンジ チェーン ショルダーバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 23時 13分に出品され04月29日 23時 13分に終了予定です。即決価格は46,761円に設定されています。現在833件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数十年前譲り受けた物ですがほとんど使用する事なく眠っておりましたので、使用してくださる方にお譲りします。

状態はあまり良くなくフレーム•チェーンの擦れ等ございますが、タッセル、ロゴ部分など綺麗な状態かと思います。ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします。

返品返金はお断りしておりますので納得した上でご購入ください。

箱、専用袋等ございませんので厳重に梱包して発送させていただきます。

ご質問、お値引き希望ございましたらコメントください。





- ブランド: CHANEL

- 素材: レザー

- 色: 黒

- デザイン: キルティング

- 付属品: 認証カード

- ストラップ: チェーンストラップ

- タッセル: あり



【サイズ】

タテ:16

ヨコ:22

マチ:6 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL



シャネルマトラッセ フリンジ チェーン ショルダーバッグ