『Louis Vuitton 黒 レザー ショルダーバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 12時 49分に出品され03月21日 12時 49分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィトンエナメルバッグになります。

カラーのブラックは変えてます

加工品

他は正規品になります。

質屋さんで鑑定済み。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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レディース

バッグ タグ Louis

Vuitton

黒

レザー

ショルダーバッグ