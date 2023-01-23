『USA製 80s〜90s アルファ N-2B フーデットジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 13時 38分に出品され04月25日 13時 38分に終了予定です。即決価格は10,070円に設定されています。現在127件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 アルファインダストリー

ビンテージの短丈フライトジャケット

現在人気のN-2Bになります

色はブラック



サイズM

肩幅ラグラン

身幅···58cm

着丈···61cm



状態も目立つ汚れダメージ無く良いかと思います。



カラー···ブラック



必ずプロご確認ください

値下げ設定をしないで直接交渉お願いします



出品中商品一覧はこちら→ #keitaのshop



その他、ビンテージ古着、80s.90s.00sレギュラー古着、アウトドア物、ドメブラ、ハイブランド、スニーカー、革靴、おもちゃ、ゲームなど幅広く出品中です。



あくまでもリユース品の為、多少の使用感、汚れ、小傷、ほつれはあるものとご理解いただける方の

ご購入をお待ちしております。

※状態判断は個人差があります。神経質な方はご購入をお控えくださいませ。

※素人検品の為、検品漏れがあるかもしれませんが、考慮した価格設定をしております。ご了承お願い致します。

N2B N3B 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アルファ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ USA製

80s〜90s

アルファ

N-2B

フーデットジャケット