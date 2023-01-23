『【美品】kolor 21ss ビッグカノコポロ サイズ2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 19分に出品され03月21日 01時 19分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】kolor 21ss ビッグカノコポロ サイズ2

21年春夏シーズンで人気だった。ビックカノコポロシャツです。



風通しの良いコットンポリエステルの素材で仕上げたポロシャツは、大きめのボタンと鮮やかなブルーのスリットがアクセント。



人気の商品で小さいサイズはなかなか手に入らなかったようです。



サイズ2

肩幅55身幅63袖丈23着丈75センチメートル



カラー

ベージュ、ブルー



ところどころひっかけがありますが（写真参照）、とても綺麗な状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カラー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】kolor

21ss

ビッグカノコポロ

サイズ2