『LOEWE ロエベ ハンモックバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 19時 50分に出品され03月13日 19時 50分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロエベ ショルダーバッグ

◾️内寸法

幅20cm

奥行き20cm

高さ18cm

まち幅10cm



カラー···ブラック

母から譲り受けた物で、

物置きに眠ってましたので

出品致します。



箱無しですが丁寧な梱包で

お届け致します。

ご検討よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ LOEWE

ロエベ ハンモックバッグ