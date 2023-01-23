『THE FLAT HEAD フラットヘッド ウエスタンウェア 7001サイズ44【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 14時 00分に出品され03月07日 14時 00分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在214件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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THE FLATHEAD COMPANY

フラットヘッドカンパニー



THE FLAT HEAD フラットヘッド

ウエスタンウェア デニム 長袖

品番7001

サイズ44 XL

綿100%



色褪せ、色落ちもそこまでなく、目立った汚れ、破れ、スレはありません。

生地的にはデニムとなりますので、春秋にピッタリの物となります。



中古品であることをご了承いただきご検討ください。



デニムカラー···濃紺



※フラットヘッドのジーンズも出品しています。まとめてご購入いただければ、1000円値引きいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: フラットヘッド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ THE

FLAT

HEAD

フラットヘッド

ウエスタンウェア

7001サイズ44